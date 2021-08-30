Какие пространства открылись в Нижнем Новгороде к 800-летию города. Часть 2

Горожане долго ждали открытия благоустроенных пространств. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Масштабный перезапуск знаковых городских территорий произошел в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня основания города. Горожане долго ждали открытия благоустроенных пространств, желая иметь множество альтернативных мест для прогулок, и, наконец, это стало возможным. «Комсомолка» продолжает рассказывать, как преобразился Нижний Новгород к юбилею.

Территория Стрелки

Годами территория Стрелки была закрыта для прогулок горожан, но в этом году благоустройство дошло и до этого пространства. Работы здесь еще не завершены, однако Стрелку уже открыли для посещения. Место у слияния Волги и Оки значительно преобразилось: там обустроили пешеходные дорожки, установили лавочки, урны и новое освещение.

Хвойный парк. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В ходе проведения работ на острие Стрелки появился амфитеатр с захватывающим видом на верхнюю часть города, там же расположились огромные буквы, складывающиеся в слово «Стрелка».

На территории Стрелки продолжаются строительные работы. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Завершилось и восстановление здания ярмарочной фильтровальной станции, которое долгое время находилось в аварийном состоянии. Сейчас пока еще остается закрытой территория, где находятся пакгазуы. Там создаётся уникальное культурное пространство, а на месте еще одного утраченного пакгауза будет территория тихого отдыха. Недалеко от пакгаузов расположились две уменьшенные копии Шуховской башни.

Окская набережная

На территории Окской набережной, протянувшейся от Канавинского моста до Стрелки, появился новый сквер и несколько смотровых площадок в виде спасательных вышек.

Вид с Окской набережной. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Это была пустынная и заброшенная территория. Концепция предполагает создание полноценной набережной и небольшого парка вместо парковки перед собором Александра Невского, – рассказал министр культуры региона Олег Беркович.

У здания бывшей гостиницы Ермолаевых завершается монтаж амфитеатра с местами для отдыха, также на территории продолжаются работы по укладке мощения и выполняется озеленение. Завершена прокладка инженерных коммуникаций.

Александро-Невский собор и конный памятник. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Около Александро-Невского собора была установлена новая детская площадка в виде морского корабля и первый в Нижнем Новгороде конный памятник – Святому благоверному князю Александру Невскому.

Александровский сад

Это любимое горожанами пространство преобразилось до неузнаваемости. Здесь появились новые дорожки, необычная иллюминация, но самый большой интерес у горожан вызвала галерея арок, которая быстро стала популярной фотолокацией.

Следуя вглубь сада, горожане непременно доберутся и до воссозданной концертной площадки «Ракушка». Много лет назад она была утрачена из-за пожара, но теперь вновь стоит на историческом месте.

С 23 августа Александровский сад доступен для свободного посещения. Фото: Кирилл Мартынов

«Ракушка» оборудована специальным освещением и складным амфитеатром для оркестра, а прямо перед сценой находится множество посадочных рядов для зрителей. Планируется, что вне мероприятий сцена будет открыта для посещений, здесь могут проводиться занятия физкультурой и йогой, а также небольшие культурные события.

Территория около Нижегородской ярмарки

Недавно для горожан и гостей города стала открытой и территория около Нижегородской ярмарки. Это пространство теперь подходит не только для конгрессно-выставочной деятельности, но и для проведения городских событий, а также ежедневного отдыха.

На Ярмарке завершены не все работы по благоустройству. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Территория ярмарки разделена на несколько условных зон. Первой можно назвать основную выставочную площадь, которая раскинулась перед главным Ярмарочным домом. По бокам от центральной площади Нижегородской ярмарки появились два озелененных пространства – парковые зоны с качелями, арт-объектами и цветниками.

Ярморочная баба. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Работы по благоустройству на Ярмарке ещё не завершены: забор по периметру территории пока не демонтирован, а рабочие доделывают вход со стороны площади Ленина.

Нижневолжская набережная

Открытие обновленной Нижневолжской набережной состоялось в 2018 году, но с тех пор общественное пространство не раз дополняли и благоустраивали. В этом году на участке бетонной набережной появилась новая уличная мебель и посадочные места, с которых удобно созерцать закаты.

Фонтан на Нижневолжской набережной. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Недалеко от Речного вокзала появился светомузыкальный фонтан. Он сконструирован так, что на нем можно создавать видеопроекции на водяных струях с музыкальным сопровождением.

Почаинский бульвар

Территория Почаинского бульвара была долгое время заброшена, однако в 2021 году она заметно преобразилась и стала ещё одним уютным местом для отдыха горожан. Так, на участке от улицы Добролюбова до Почаинской появилась удобная пешеходная зона, освещение, проведено озеленение, обустроены две смотровые площадки с видом на Нижегородский кремль и центр города, а также установлена детская площадка и качели для взрослых.

На участке от улицы Добролюбова до Почаинской появилась удобная пешеходная зона. Фото: пресс-служба ЗСНО

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