Административное дело завели на владелицу свиней из-за вспышки АЧС в Кстове

На территории района действует карантин Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Жительницу города Кстово Нижегородской области подозревают в умышленном нарушении санитарных норм, что привело к вспышке африканской чумы свиней на территории района. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.

- Установлено, что владелица животных, в полном объеме, была информирована о сложной эпизоотической ситуации по АЧС на территории Нижегородской области и не предприняла необходимых ветеринарно-санитарных мер, обеспечивающих предупреждение болезней животных. Тем самым способствовала проникновению вируса АЧС на свое личное приусадебное хозяйство, - говорится в источнике.

Факты нарушения действующего законодательства подтверждают акт эпизоотического обследования и показание нижегородских ветеринарных специалистов. В отношении предполагаемой нарушительницы возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

Напомним, 30 августа этого года лабораторная проба, взятая у домашней свиньи в Кстове, выявила генетический материал ДНК вируса африканской чумы. В связи с этим с 31 августа на территории района введен карантин, который продлится 30 дней. К счастью, областной центр не попал в границы угрожаемой зоны.

Как ранее сообщили «Комсомолке» в Россельхознадзоре, очаг купирован. Под отчуждение попали 50 голов домашних животных. В первой угрожаемой зоне еще год нельзя заводить свиней.