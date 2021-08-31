Карантин по АЧС ввели в Кстовском районе с 31 августа

Соответствующий указ будет подписан в течение двух дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Карантин по АЧС вводится в Кстовском районе Нижегородской области с 31 августа. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

Напомним, 30 августа лабораторная проба, взятая у домашней свиньи, показала наличие ДНК африканской чумы.

Как уточнил начальник отдела ветеринарного надзора Управления регионального Россельхознадзора Игорь Зюзин, соответствующий указ губернатора будет подписан в течение двух дней. Скорее всего, это произойдет 1 сентября.

- Карантин вводится на 30 дней с момента сегодняшнего дня. Наша задача до 2 октября карантин снять, - подчеркнул он.

В зону отчуждения попадает территория в радиусе 5 километров от очага АЧС. Областной центр в карантинную зону не попадает.