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Общество31 августа 2021 13:26

ДНК африканской чумы нашли у домашней свиньи в Кстове

Зараженная свинья принадлежала местной жительнице
Мария СОРОКИНА
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Сотрудники Управления устанавливают обстоятельства возникновения АЧС

Сотрудники Управления устанавливают обстоятельства возникновения АЧС

Фото: Виктория МИНАЕВА

Генетический материал африканской чумы обнаружили на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора 31 августа.

-При молекулярно-генетическом исследовании методом ПЦР выявлен генетический материал ДНК вируса африканской чумы свиней в одном образце биологического материала, отобранного от домашней свиньи принадлежащей гражданке, проживающей в городе Кстово, - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники Управления устанавливают обстоятельства возникновения африканской чумы и проводят мероприятия по купированию очагов инфекции.

Отметим, что по вопросам профилактики АЧС можно обратиться на горячую линию регионального Россельхознадзора по телефону: 8 (831) 435-51-59.