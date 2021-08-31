ДНК африканской чумы нашли у домашней свиньи в Кстове

Сотрудники Управления устанавливают обстоятельства возникновения АЧС Фото: Виктория МИНАЕВА

Генетический материал африканской чумы обнаружили на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора 31 августа.

-При молекулярно-генетическом исследовании методом ПЦР выявлен генетический материал ДНК вируса африканской чумы свиней в одном образце биологического материала, отобранного от домашней свиньи принадлежащей гражданке, проживающей в городе Кстово, - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники Управления устанавливают обстоятельства возникновения африканской чумы и проводят мероприятия по купированию очагов инфекции.

Отметим, что по вопросам профилактики АЧС можно обратиться на горячую линию регионального Россельхознадзора по телефону: 8 (831) 435-51-59.