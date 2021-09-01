Вспышка АЧС в Кстове: Чем это грозит нижегородцам

Под отчуждение попадают порядка 50 голов свиней Фото: Михаил ФРОЛОВ

30 августа в городе Кстово Нижегородской области, относительно недалеко от областного центра был обнаружен очаг африканской чумы свиней. В свой профессиональный праздник сотрудники отдела ветеринарного надзора регионального Управления Россельхознадзора выехали на место происшествия, чтобы принять все необходимые меры п недопущению распространения АЧС. Подробности случившегося «Комсомолке» рассказал начальник отдела Игорь Зюзин.

- 30 августа к нам обратилась гражданка, у которой заболели домашние свиньи. Две свиньи пало, она привезла трупы, отобрали пробы. В тот же день подтвердили диагноз предварительно африканская чума свиней. 31 августа пробы направили во Владимир на подтверждение. После этого было проведено заседание комиссии по охране территории Нижегородской области, где был утвержден и принят план по ликвидации данного заболевания, - рассказал он.

По словам специалиста, в настоящее время это не единственный очаг АЧС в регионе. Неблагополучным остается Навашинский район, где буквально две недели назад была зарегистрирована вспышка АЧС, а также Вачский район.

Какие меры предприняты

По состоянию на начало 31 августа очаг в Кстовском районе купирован.

- Проведено сжигание всех больных животных, а также дворовые постройки, в которых содержались животные, проведена дезинфекция. Деревня заблокирована. Выставлены временные карантинные посты и временные дезбарьеры, - добавил собеседник.

Также он заметил, что в течение двух дней с момента установления карантина будет подписан соответствующий указ губернатора Нижегородской области. В зоне наблюдения каждая свинья взята на учет. В карантинной зоне ограничено перемещение животных.

Чего ждать нижегородцам

Карантин установлен на территории Кстовского района в радиусе 5 километров от очага африканской чумы. Свиней, находящихся на этой территории, будут изымать и сжигать. Уже подготовлены места для сжигания. Нижний Новгород в эту зону, к счастью, не попадает.

- Наверное, в четверг мы начнем отчуждение Кстовского района в радиусе пяти километров. Всего примерно должно попасть под отчуждение порядка 50 голов домашних животных. Людям будет выплачена компенсация за это. Я думаю, что до пятницы мы закончим все мероприятия на территории Кстовского района. Карантин вводится на 30 дней с момента сегодняшнего дня. Наша задача до 2 октября карантин снять, - заметил Зюзин.

По его словам, в первой угрожаемой зоне на год вводится запрет на содержание свиней. Гражданам рекомендовано поставить своих свиней на учет в ветеринарную службу, не скармливать им пищевые отходы и соблюдать требования по содержанию домашних животных. Кроме того, рекомендовано не посещать леса в ближайшие две недели.

- Мы надеемся, что через две недели ситуация по АЧС стабилизируется, - заключил собеседник.