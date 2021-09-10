Режим ЧС, введённый в Нижегородской области из-за лесных пожаров, отменен

Действие режима ЧС из-за лесных пожаров на границе Нижегородской области и Мордовского заповедника прекращено. Соответствующий указ губернатора Глеба Никитина был опубликован на портале правовой информации.

Напомним, что изначально режим чрезвычайной ситуации ввели в Сарове, огонь из Мордовского заповедника сначала перекинулся туда. Произошло возгорание одного из тлеющих торфяников, находившегося в труднодоступном для пожарной техники месте, также пожары были замечены в периметре города.

- Введение режима ЧС необходимый шаг для того, чтобы повысить мобилизацию и привлечь дополнительные силы городского, регионального и федерального уровня для ликвидации пожара, - рассказал тогда в соцсетях глава Сарова Алексей Сафонов.

Позднее огонь доходил до Вознесенского и Дивеевского районов – там пожар угрожал населенным пунктам, в связи с чем жителей даже готовили к эвакуации.

В результате сильного ветра и жаркой погоды 24 августа в Нижегородской области и Мордовии был введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!