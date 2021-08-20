В Сарове снова объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров

Жители Сарова вновь наблюдают густые клубы дыма над городом. Фото: Затоновости Саров

Власти Сарова снова ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Накануне вечером из-за сильного ветра огонь из Мордовского заповедника вновь распространился на территорию Нижегородской области, сообщат пресс-служба РФЯЦ - ВНИИЭФ.

- 19 августа на территории Мордовского заповедника произошло возгорание одного из тлеющих торфяников, находившегося в труднодоступном для пожарной техники месте. Глава Сарова Алексей Сафонов снова ввел режим ЧС для привлечения дополнительных ресурсов. Несколько очагов возгорания в периметре города, - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия разворачивают дополнительные силы. Работает вертолет, пожарный самолет и еще 22 единицы техники. Ночью прибыл подвижный пункт управления Губернатора Нижегородской области.

- Основные работы развернуты в районе 3 завода, чтобы не подпустить огонь к промышленной зоне, - рассказали в оперштабе.

Пожар в Мордовском государственном заповеднике не могут потушить с начала августа. По данным Управления ГУ МЧС России по Республике Мордовия на 18 августа, площадь активного горения составляет 2 гектара. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 5800 Га.

- Продолжается работа по расширению минерализованных полос и тушению отдельных очагов, - уточнили в МЧС.

Все это время огонь то и дело переходит на территорию Нижегородской области. Так, 8 августа в Сарове уже был объявлен режим ЧС. Позднее огонь доходил до Вознесенского и Дивеевского районов – там пожар угрожал населенным пунктам, в связи с чем жителей даже готовили к эвакуации.

В связи со сложной ситуацией движение поезда Саров-Москва временно приостановлено. Сейчас данная ситуация прорабатывается, сообщили в РФЯЦ. А пока, как пишут местные жители, поезд из Москвы доезжает до Арзамаса, а дальше пассажиров пересаживают на автобус, также и в обратном направлении.