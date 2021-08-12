Жителей Вознесенского района готовят к эвакуации из-за лесного пожара

Ситуация с пожаром находится на контроле специалистов Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Жителей Вознесенского района Нижегородской области в ближайшее время могут эвакуировать из-за пожара. Пламя из Мордовского заповедника движется в сторону села Аламасово.

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, ситуация находится под контролем специалистов. К населенному пункту стянуты силы пожарно-спасательного гарнизона. Кроме того, на месте работают сотрудники регионального министерства лесного хозяйства. Они делают все возможное, чтобы не допустить распространение огня, но даже если это произойдет, для эвакуации местных жителей уже все готово.

- Силы и средства находятся в готовности по недопущению распространения огня на территорию населенного пункта. Администрация района подготовила автобусы при необходимости эвакуации на безопасную территорию. Также подготовлены пункты временного размещения на базе общеобразовательной школы села Нарышкино, - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, пожар в заповеднике Мордовии пытаются потушить больше недели. В связи с этим в Сарове был объявлен режим ЧС.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, как ведутся работы по тушению и предотвращению распространения пламени на границе областей.