Стафилококк и норовирус стали причиной отравлений учеников нижегородской гимназии №13

Стафилококк и норовирус стали причиной отравлений учеников начальных классов нижегородской гимназии №13. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Носительство золотистого стафилококка установлено у троих работников пищеблока учебного заведения. Норовирус выявлен у сотрудника технического персонала гимназии.

Напомним, ранее поступала информация о случаях кишечной инфекции среди учеников начальных классов гимназии №13. Специалисты Роспотребнадзора региона незамедлительно выехали на место для проведения эпидемиологического расследования. Заболевшие дети были экстренно изолированы, работа гимназии приостановлена, а её территория продезенфицирована.

– Таким образом, предотвращён риск инфицирования для других детей и сотрудников гимназии, – заключили в ведомстве.

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