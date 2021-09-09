Сейчас в нижегородской гимназии №13 провели дезинфекцию. Об этом «Комсомольской правде. Нижний Новгород» сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Как стало известно, учеников гимназии №13 перевели на дистанционное обучение. Такое решение было приняло руководство учреждения после получения постановления управления Роспотребнадзора по Нижегородской области о введении карантина в обоих зданиях.

- В зданиях, где занимались школьники, проведена дезинфекция. Учебный процесс в очном режиме планируется возобновить после завершения санитарно-эпидемиологических мероприятий в гимназии и снятия карантина управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области, - говорится в сообщении.

Также специалистами Роспотребнадзора по Нижегородской области в гимназии отобраны пробы продуктов, воды, смывы с оборудования, посуды для лабораторных исследований. Сотрудники пищеблока также обследованы. Результаты лабораторных исследований пока не готовы. Ситуация по заболеваемости детей сейчас контролирует Роспотребнадзор.

Напомним, что карантин в гимназии №13 Нижнего Новгорода объявили до 13 сентября.

Так, 5-11 классы нижегородской гимназиии №13 закрыли на карантин. Там будут проводить санитарную обработку помещений – их будут обрабатывать до пятницы.

Кроме того, массовое отравление произошло в одной из Нижегородской школ. Обеспокоенные родители стали писать обращения министру образования региона.

А также, названа новая возможная причина массового отравления детей в школе.

- Скорее всего, причиной недомогания школьников стала норовирусная инфекция. При заражении данным вирусом симптомы проявляются в течение 2-3 суток, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.