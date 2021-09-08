Карантин в гимназии №13 Нижнего Новгорода объявили до 13 сентября. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на родителей учеников гимназии.
Так, 5-11 классы нижегородской гимназиии №13 закрыли на карантин. Там будут проводить санитарную обработку помещений – их будут обрабатывать до пятницы.
Также стало известно, что учеников не будут отправлять на дистанционное обучение – дети будут просто выполнять домашнее задание.
Напомним, что массовое отравление произошло в одной из Нижегородской школ. Обеспокоенные родители стали писать обращения министру образования региона.
А также, названа новая возможная причина массового отравления детей в школе.
- Скорее всего, причиной недомогания школьников стала норовирусная инфекция. При заражении данным вирусом симптомы проявляются в течение 2-3 суток, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.
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