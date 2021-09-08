ЖК «Квартал Европейский» начнут достраивать в конце сентября Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

ЖК «Квартал Европейский» начнут достраивать в конце сентября. Об этом сообщается на странице жилового комплекса в Facebook.

Так, 7 сентября прошла встреча с представителями Регионального фонда и Министерства строительства Нижегородской области.

- Расскажу коротко: планируется выход субподрядчика на строительную площадку к концу сентября 2021. НО, если не увидим строителей, то придется выходить на площадку самим дольщикам и выказывать свое недовольство, - написано в сообщении на Facebook неравнодушными нижегородцами.

Напомним, что в одном из домов элитного жилового комплекса «Европейский» возбудили уголовное дело. Причиной стала подделка подписей за смену управляющей компании в доме № 9/1 на Тимирязева.

Так, фирма-собственник помещений на первом этаже здания провела голосование со сбором подписей, после которого многие жильцы даже не узнали своих подписей. Результаты голосования опубликовали в общем чате дома. После чего они обратились с жалобами и по факту подделки подписей началась проверка.

А также, АО «Политехстрой» достроит ЖК «Квартал Европейский» в течение 14 месяцев.

Так, 18 июня стало известно, что итоги конкурса на достройку ЖК «Квартал Европейский», расположенного на границах улиц Оранжерейной и Тимирязевской, были отменены.

Сейчас компания АО «Политехстрой» повторно выиграла аукцион по завершению строительства жилового комплекса. На аукционе она стала единственным учасьником. Теперь московская компании-подрядчику предстоит достроить ЖК «Квартал Европейский» за ближайшие 14 месяцев.

Кроме того, ЖК «Квартал Европейский» должны были сдать еще в 2014 году, однако застройщик не завершил объект и обанкротился. И только в 2019 году долгострой включили в "дорожную карту" Фонда. 28 мая 2021 года было объявлено, что жилой комплекс планируют достроить к 30 марта 2022 года.