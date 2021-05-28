ЖК «Квартал Европейский» планируют достроить к 30 марта 2022 года

Жилой комплекс «Квартал Европейский» в Советском районе Нижнего Новгорода планируют достроить в течение года. Сейчас Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Нижегородской области ищет подрядчика, который займется завершением строительства.

По информации, опубликованной на сайте госзакупок, на эти цели планируется направить 1 млрд 349 млн рублей. Подрядчику предстоит достроить два жилых дома № 6-7 и № 6-8 (по генплану) на улице 1-ая и 2-ая Оранжерейные. В домах будут размещаться административные и торговые помещения, подземная автостоянка и собственная ТП, установлена система видеонаблюдения.

Согласно данным графика работ, объект должен быть сдан не позднее 30 марта 2022 года. Подрядчик должен полностью привести в порядок прилегающую территорию: вывезти строительный мусор, благоустроить ее и провести озеленение.

Напомним, ЖК «Квартал Европейский» должны были сдать еще в 2014 году, однако застройщик не завершил объект и обанкротился. И только в 2019 году долгострой включили в "дорожную карту" Фонда.