ЖК «Квартал Европейский» достроят в течение 14 месяцев

АО «Политехстрой» достроит ЖК «Квартал Европейский» в течение 14 месяцев. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Так, 18 июня стало известно, что итоги конкурса на достройку ЖК «Квартал Европейский», расположенного на границах улиц Оранжерейной и Тимирязевской, были отменены.

Московская компания-подрядчик АО «Политехстрой» должна была заняться достройкой домов жилового комплеса «Квартал Европейский». Она победила на электронном аукционе, установив цену своей работы 1,3 млрд рублей. Однако, ООО «Просперити» обратилось в антимонопольный орган с требованием изменить конкурсную документацию, после чего ФАС РФ признала жалобу справедливой, а условие торгов по отсрочке оплаты незаконным.

Сейчас компания АО «Политехстрой» повторно выиграла аукцион по завершению строительства жилового комплекса. На аукционе она стала единственным учасьником. Теперь московская компании-подрядчику предстоит достроить ЖК «Квартал Европейский» за ближайшие 14 месяцев.

Кроме того, ЖК «Квартал Европейский» должны были сдать еще в 2014 году, однако застройщик не завершил объект и обанкротился. И только в 2019 году долгострой включили в "дорожную карту" Фонда. 28 мая 2021 года было объявлено, что жилой комплекс планируют достроить к 30 марта 2022 года.

Напомним, что более 500 тысяч кв.м. построят около площади Сенной в рамках масштабных проектов. Так, коммерческую и жилую недвижимость построят рядом с новой станцией метро. Под коммерческие объекты определена территория 286,5 тысяч квадратных метров, а под жилые – 230.