Уголовное дело возбудили в ЖК «Европейский» из-за подделки подписей

В одном из домов элитного жилового комплекса «Европейский» возбудили уголовное дело. Причиной стала подделка подписей за смену управляющей компании в доме № 9/1 на Тимирязева. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области.

Так, фирма-собственник помещений на первом этаже здания провела голосование со сбором подписей, после которого многие жильцы даже не узнали своих подписей. Результаты голосования опубликовали в общем чате дома. После чего они обратились с жалобами и по факту подделки подписей началась проверка.

В протоколе голосования оказалось более 50 подделанных подписей жильцов дома.

Напомним, что в июле 2021 года стало известно, что ЖК «Квартал Европейский» достроят в течение 14 месяцев.

Так, 18 июня стало известно, что итоги конкурса на достройку ЖК «Квартал Европейский», расположенного на границах улиц Оранжерейной и Тимирязевской, были отменены.

Московская компания-подрядчик АО «Политехстрой» должна была заняться достройкой домов жилового комплеса «Квартал Европейский». Она победила на электронном аукционе, установив цену своей работы 1,3 млрд рублей. Однако, ООО «Просперити» обратилось в антимонопольный орган с требованием изменить конкурсную документацию, после чего ФАС РФ признала жалобу справедливой, а условие торгов по отсрочке оплаты незаконным.