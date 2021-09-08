Строительство опор развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде завершено почти наполовину

Строительство опор развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде завершено на 46%. Об этом сообщает GiperNN со ссылкой на на главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.

Подрядчиком выступила компания ООО «ДСК». Известно, что сейчас она укладывается в утвержденный график и строительство идет без изменений.

На сегодняшний день уже установили все буронабивные сваи, опоры для съездов и электросетей, а также появилась новая трансформаторная подстанция. Подрядчик также завершил работы по монтажу оптических кабелей и колодцев линий связи, а скоро до конца установит опоры основного хода.

Напомним, что строительство развязки началось еще летом 2020 года. Сроки переносили – так, в феврале 2020 года сообщалось, что строительство дорожной развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде ориентировочно начнется в мае. После начала работ по строительству транспортное движение на этом участке будет ограничено примерно на полтора года, прорабатываются пути объезда. По словам Александра Герасименко, объездные дороги в ближайшее время будут отремонтированы.

Также, 10 сентября 2020 года открыли объезд строительства будущей транспортной развязки на улице Циолковского. В Сормовском районе Нижнего Новгорода уложили новую дорогу и установили железнодорожный переезд на улице Новосоветской.

Известно, что для адаптации нижегородцев к новой схеме движения, до перекрытия улицы Циолковского будут работать два переезда.

К тому же, чтобы облегчить автомобилистам объезд был проведен капитальный ремонт улиц Федосеенко и Торфяной, а также ремонт переезда на улице Баренца.

Таким образом, уже с 11:00 14 сентября 2020 года до полуночи 1 мая 2021 года буде перекрыто движение по улице Циолковского на участке от улицы Торфяной до улицы Культуры. Это связано со строительством транспортной развязки на этом участке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- В это время движение автобусов А-8, А-12, А-35, А-45, А-65, Т-45, Т-65, Т-76 и Т-94 будет организовано по улице Торфяной, улице Травяной и улице Федосеенко, - пояснили в городском департаменте транспорта. – Вместо остановки «Лица Циолковского» на этих маршрутах будут введены остановки «Улица Островского», «Улица Достоевского» и «Предприятие ВОС».