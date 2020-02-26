2020-02-26T12:44:24+03:00
Общество

Дорожную развязку на проспекте Циолковского в Нижнем Новгороде начнут строить в мае

Движение транспорта на участке будет ограничено в течение полутора лет
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Строительство дорожной развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде ориентировочно начнется в мае. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на директора департамента дорожного хозяйства городской администрации Александр Герасименко.

На данный момент проектно-изыскательные работы завершены, проект проходит госэкспертизу. При благоприятном исходе, положительное заключение планируется получить до конца марта, после чего состоится конкурс по выбору подрядчика. Ориентировочная стоимость строительства развязки – полтора миллиарда рублей.

После начала работ по строительству транспортное движение на этом участке будет ограничено примерно на полтора года, прорабатываются пути объезда. По словам Александра Герасименко, объездные дороги в ближайшее время будут отремонтированы.

Напомним, на данном участке над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами. На нижнем уровне останется съезд на Федосеенко, от жилых домов дорогу оградят шумозащитными экранами.

Ранее сообщалось об изменении графика движения пригородных электропоездов от Московского вокзала до станции Починки и введении дополнительной остановки на станции Светлоярская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородские памятники архитектуры отремонтируют за счет областного бюджета
Три тысячи биографий выдающихся нижегородцев войдут в «Нижегородскую биографическую энциклопедию»
Нижегородцы могут получить в МФЦ консультацию по проведению капремонта
Дорожную развязку на проспекте Циолковского в Нижнем Новгороде начнут строить в мае
Нижегородцы могут принять участие в конкурсе «Лидеры России. Политика»
Нижегородский форвард вернулся в баскетбольный клуб "НН"
Нижегородец планировал продать почти 2,5 килограмма наркотиков
Московские трамваи доставлены в Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде установилась почти весенняя погода
Почти 70 нижегородских предпринимателей включены в перечень социальных предприятий
Монтаж «умных остановок» в Нижнем Новгороде завершится во второй половине 2020 года
При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» прошли детские лыжные гонки
Нижегородцы одними из первых увидят премьеру фильма «Счастье в конверте»
Юные нижегородские КВНщики прошли в полуфинал Всероссийской Юниор-Лиги КВН
Глава Канавинского района Нижнего Новгорода уволен
Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей
Нижегородец стал чемпионом России по тайскому боксу
Нижний Новгород претендует на проведение фестиваля «Культурный код»
Малые города Нижегородской области могут получить субсидии от 30 до 100 миллионов рублей
В течение недели синоптики прогнозируют в Нижегородской области перепады температуры от +4 до -10
Пропавшие на Бору мальчики нашлись в Нижнем Новгороде
Принято решение о новой площадке для фестиваля Alfa Future People
Присоединиться к интеллектуальной игре квиз в темноте «-1» приглашают нижегородцев
В Нижнем Новгороде ищут пропавшую Валерию Сомову