Дорожную развязку на проспекте Циолковского в Нижнем Новгороде начнут строить в мае

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:44:24+03:00

Движение транспорта на участке будет ограничено в течение полутора лет

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Строительство дорожной развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде ориентировочно начнется в мае. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на директора департамента дорожного хозяйства городской администрации Александр Герасименко.

На данный момент проектно-изыскательные работы завершены, проект проходит госэкспертизу. При благоприятном исходе, положительное заключение планируется получить до конца марта, после чего состоится конкурс по выбору подрядчика. Ориентировочная стоимость строительства развязки – полтора миллиарда рублей.

После начала работ по строительству транспортное движение на этом участке будет ограничено примерно на полтора года, прорабатываются пути объезда. По словам Александра Герасименко, объездные дороги в ближайшее время будут отремонтированы.

Напомним, на данном участке над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами. На нижнем уровне останется съезд на Федосеенко, от жилых домов дорогу оградят шумозащитными экранами.

Ранее сообщалось об изменении графика движения пригородных электропоездов от Московского вокзала до станции Починки и введении дополнительной остановки на станции Светлоярская.

ИСТОЧНИК KP.RU