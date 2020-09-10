В Нижнем Новгороде появился дублер улицы Циолковского Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

10 сентября 2020 года открыли объезд строительства будущей транспортной развязки на улице Циолковского. В Сормовском районе Нижнего Новгорода уложили новую дорогу и установили железнодорожный переезд на улице Новосоветской. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Изначально проект не предусматривал создание объездной дороги и переезда на Новосоветской. Но по поручению губернатора Глеба Никитина мы проработали возможность обеспечения дополнительного пути объезда, - сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Известно, что для адаптации нижегородцев к новой схеме движения, до перекрытия улицы Циолковского будут работать два переезда.

К тому же, чтобы облегчить автомобилистам объезд был проведен капитальный ремонт улиц Федосеенко и Торфяной, а также ремонт переезда на улице Баренца.

- Новый виадук необходим сормовичам: он позволит забыть о пробках, которые ежедневно скапливаются по направлению из 7 микрорайона из-за железнодорожного переезда, - отметила глава Сормовского района Нижнего Новгорода Светлана Горбунова.

В настоящее время подрядная организация занимается устройством буронабивных свай и установкой шумозащитного остекления. Сразу после введения ограничения движения по улице Циолковского рабочие приступят к снятию старого асфальта и переустройству инженерных сетей.

Напомним, что движение транспорта на участке улицы Циолковского — от улицы Культуры до Торфяной будет перекрыто с 14 сентября 2020 года по 1 мая 2021 года.

Объезд закрытой для движения зоны будет организован по следующим маршрутам:

1. С улицы КИМа и далее по улице Хальзовской, Свободы и улице Коминтерна;

2. По улице Баренца и затем по улице Старая канава, Сутырина, переулку Союзному;

3. По проспекту Кораблестроителей и далее по улице Коновалова и улице Федосеенко.

Отметим, что местные жители также смогут объехать место застройки по Светлоярской, через временные железнодорожные переезды, по улицам Торфяной и Федосеенко.

На выезде на улицу Федосеенко с улицы Торфяной установят дополнительный светофор, чтобы сделать безопасным поворот налево для тех, кто выберет этот путь объезда.

- По ходу реализации проекта мы будем следить за тем, как передвигаются автомобилисты и где возникают заторы. Если будет необходимо, в ручном режиме скорректируем схему движения, - подытожил Павел Саватеев.

Напомним, что с 1 августа 2020 года для объезда заторов запущено движение электропоездов от станции Починки на проспекте Кораблестроителей до станции Варя на Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде. Электрички будут курсировать ежедневно с 5:35 до 22:20. Со станции Починки электрички будут уходить в 5 и 35 минут каждого часа, а со станции Варя – в 20 и 50 минут каждого часа.

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