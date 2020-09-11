Улицу Циолковского перекроют на девять месяцев из-за строительства развязки. ФОТО: Артем Зорин

Важная новость для нижегородских водителей – с 11:00 14 сентября 2020 года до полуночи 1 мая 2021 года буде перекрыто движение по улице Циолковского на участке от улицы Торфяной до улицы Культуры. Это связано со строительством транспортной развязки на этом участке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- В это время движение автобусов А-8, А-12, А-35, А-45, А-65, Т-45, Т-65, Т-76 и Т-94 будет организовано по улице Торфяной, улице Травяной и улице Федосеенко, - пояснили в городском департаменте транспорта. – Вместо остановки «Лица Циолковского» на этих маршрутах будут введены остановки «Улица Островского», «Улица Достоевского» и «Предприятие ВОС».

Публикуем схему движения общественного транспорта Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Напомним, ранее сообщалось, что на улице Новосоветской в Сормовском районе будет открыт новый железнодорожный переезд и новая дорога. Они созданы специально для объезда строительной площадки будущей развязки.

Объезд закрытой территории для местных жителей будет организован по суженной части улицы Светлоярской, а затем через железнодорожные переезды по улицам Торфяной, Травяной и Федосеенко.

Кроме того, на выезде с улицы Торфяной на улицу Федосеенко будет установлен дополнительный светофор. Это позволит обезопасить поворот налево для тех, кто выберет путь объезда.

КОНКРЕТНО

В соответствии с проектом транзитные транспортные потоки будут отведены от закрытой зоны по следующим направлениям:

• с улицы Кима - по улицам Хальзовской, Свободы и Коминтерна

• с улицы Баренца - по улицам Старая канава, Сутырина и переулку Союзный

• с проспекта Кораблестроителей - по улицам Коновалова и Федосеенко.

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