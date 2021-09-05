Названа новая возможная причина массового отравления детей в школе. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области рассказал о первых результатах анализов, которые взяли у учеников нижегородской гимназии №13. Ранее у них были обнаружены симптомы неподтвержденной вирусной инфекции.

- Сегодня мы получили результаты первых анализов на микрофлору, на основании которых можно сделать вывод, что, скорее всего, причиной недомогания школьников стала норовирусная инфекция. При заражении данным вирусом симптомы проявляются в течение 2-3 суток. По состоянию на утро 5 сентября, мы фиксируем единичные случаи обращения за медицинской помощью. Лечение проводится, в основном, амбулаторно, на дому. При необходимости, то есть в случае ухудшения самочувствия кого-либо из пациентов, готовы задействовать стационары, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

Стоит отметить, что норовирусная инфекция – это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус – один из разновидностей энтеровирусов. Возбудитель инфекции – норовирус, вирус семейства Calviviridae. Инкубационный период такого вируса составляет 2-3 суток после контакта с заразившимся. Лечение проводится амбулаторно, на дому. При необходимости будут задействованы стационары.

За весь период наблюдения к врачам обратились родители 24 школьников. Трое из них были госпитализированы в инфекционную больницу, их состояние оценивалось как средней тяжести. На утро 5 сентября фиксируют уже единичные случаи обращения за медицинской помощью – в основном, сейчас идет передача вируса в семье.

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