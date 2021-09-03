Нижегородского бизнесмена подозревают в похищении 23-летней девушки

39-летний Сергей С. подозревается в похищении девушки. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородский бизнесмен, генеральный директор крупной компании подозревается в похищении 23-летней девушки, которую он десять дней держал взаперти в подвале гаража. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, 23-летняя Елизавета Бабикова пропала 24 августа: ушла на встречу с мужчиной и бесследно исчезла. В последний раз ее видели в тот день на улице Белинского - она садилась в черный Land Rover. Примерно через 20 минут ее телефон выключится, и ее будут искать долгих десять дней. В поисках были задействованы полиция, волонтеры и поисковые собаки. И вот 2 сентября ее нашли в гаражном массиве на улице Маршала Голованова в Приокском районе.

- Она была заперта в подвале, на ней были надеты наручники, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Подозреваемым по делу проходит владелец гаража 39-летний Сергей С.

Сергей – нижегородский бизнесмен не самого мелкого порядка. В последние четыре года он является соучредителем и генеральным директором компании ООО «Атом», которая специализируется на проектировании, строительно-монтажных работах и инжиниринговых услугах. Среди заказчиков, работавших с ООО «Атом», значатся прокуратура, Институт ФСБ, суды, городская администрация, а также крупные нижегородские предприятия и компании.

Еще 1 сентября Сергей пустился в бега – он уехал на своем белом «Мерседесе», последний раз камеры его засекли на выезде из города по Арзамасской трассе, до этого его местополождение определялось на улице 40 лет Победы – недалеко от того самого гаражного кооператива, где держали Лизу.

Знакомые Сергея не верят в его причастность к преступлению, ведь они знают его как успешного бизнесмена и примерного семьянина: дома его ждут жена и двое детей.

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