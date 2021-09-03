Волонтеры рассказали, как искали 23-летнюю Елизавету Бабикову

Накануне вечером соцсети облетела хорошая новость - пропавшая в центре Нижнего Новгорода 23-летняя Елизавета Бабикова найдена живой. Напомним, что девушка исчезла во вторник, 24 августа, она вышла из дома на улице Славянской и на связь больше не выходила.

В самый первый день поисков девушку стали разыскивать волонтёры. Поиски вели в Приокском районе, основной точкой сборов стала территория в районе Дворца Спорта.

- Это был рабочий день, ото всех по чуть-чуть собралось на поиски, - рассказал «Комсомолке» руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин.

На поиски выдвинулись 30 сотрудников полиции, кинологи и три отряда волонтёров. Работа велась совместно до тех пор, пока по камерам не удалось выяснить, что машина в том месте надолго не задержалась и оттуда уехала.

- Нам сложно комментировать эту ситуацию, потому что мы в данной операции практически не участвовали, - подчеркнул руководитель ПСО «Волонтёр». - Этим делом сразу занялась полиция и следственный комитет, потому что волонтёры полностью бессильны в пробивке номеров и телефонов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!