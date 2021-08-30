77,2% учителей Нижегородской области имеют иммунитет против коронавируса. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

По словам Давида Валерьевича, более 70% от общего числа учителей Нижегородского региона либо прошли вакцинацию от коронавируса, либо приобрели иммунитет естественным путём.

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