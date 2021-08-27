Медицинский работник в Нижегородской области изготовил 35 фальшивых сертификатов о вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Так, сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что нижегородский медик вносил ложные сведения о вакцинации от коронавируса граждан в соответствующие официальные реестры. В итоге, он смог изготовить около 35 таких фиктивных сертификатов. При этом соимость одного поддельного документа составляла от 1500 рублей.

По факту правонарушения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ - подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают и напоминают, что изготовление, продажа и приобретение поддельных сертификатов о вакцинации и иных медицинских документов влечёт уголовную ответственность.

Напомним, что в Нижнем Новгороде стали продавать поддельные сертификаты о вакцинации. К мошенничеству могут оказаться причастны нижегородские медицинские работники.

Министр здравоохранения региона также опубликовал фотографии поддельных документов: прививочный сертификат стоимостью 2 тысячи рублей, справка, освобождающая от прохождения вакцинации за тысячу рублей, и объявление о выдаче справки о прохождении вакцинации без прохождения процедуры в поликлинике. Он сообщил, что вся информация о продаже и покупке этих документов передана в полицию для заведения уголовного дела.