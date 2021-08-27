Онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса наладят в Нижегородской области

Онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса наладят и модернизируют поликлиники в Нижегородской области. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее стало известно, что многие нижегородцы жалуются на то, что в регионе невозможно записаться на вакцинацию от COVID-19. Так, в министерстве здравоохранения это связывают с большим наплывом желающих сделать прививку: многие не могут записаться — не хватает мест.

Тепрь Нижегородские поликлиники будут обязаны создать и открыть дополнительные слоты для записи на вакцинацию от коронавируса для того, чтобы все желающие жители региона смогли пройти процедуру вакцинации.

Напомним, что самоизоляцию для беременных продлят в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин подтвердил это в своём Instagram, отвечая на вопросы пользователей. Более подробной информации пока нет, в частности о сроках продления режима.

А также, более 16 тысяч жителей Нижегородской область проходят вакцинацию от коронавируса за сутки. Он конкретизировал, что таких порядка 16,3 тысячи в сутки. А также отметил, что это статистика привитых по двум компонентам.