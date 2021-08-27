Платная вакцинация для иностранцев начнется в Нижегородской области с 31 августа

Вакцинация для иностранных граждан начнется в Нижегородской области с 31 августа. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram

Известно, что вакцинация иностранцев будут проходить препаратом «Спутник Лайт». Сделать прививку иностранные граждане смогут в поликлиниках №№4 и 21 Нижнего Новгорода, ЦРБ в Выксе, Городце, Арзамасе, Кстове, Павлове, Балахне и на Бору, а также в городской больнице №2 в Дзержинске и ЦГБ Арзамаса.

Пока вакцинация будет доступна только для работников и студентов. Работодателям и администрациям нижегородских вузов рекомендуют составить списки сотрудников и студентов, подлежащих вакцинации. Списки необходимо будет передать в медорганизации.

Порядок и процедура записи на прививку от коронавируса еше уточняется. Стоимость процедуры также сообщат позднее.

- Вакцинация будет проходить на платной основ», - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что более 16 тысяч жителей Нижегородской область проходят вакцинацию от коронавируса за сутки. Он конкретизировал, что таких порядка 16,3 тысячи в сутки. А также отметил, что это статистика привитых по двум компонентам.