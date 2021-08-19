Сквер Чкалова в Нижнем Новгороде открылся после благоустройства Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сквер Чкалова в Канавинском районе открылся в Нижнем Новгороде. Качество работ проверил глава города Юрий Шалабаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Этот сквер всегда был точкой притяжения для местных жителей, но состояние его в последнее время было плачевным. Люди жаловались на разбитое дорожное покрытие, отсутствие нормальной детской площадки, спортивных элементов, – сообщил мэр Нижнего Новгорода.

По словам Юрия Шалабаева, концепцию благоустройства тоже подсказали жители района, которым хотелось отдыхать там с детьми и безопасно гулять по вечерам.

Сейчас в сквере уже сделали современное яркое освещение - теперь по территории можно спокойно гулять в темное время суток, высадили 90 деревьев и 900 кустарников, сделали живую изгородь и установили светомузыкальный фонтан. Также в сквере появилась детская площадка для разных возрастов и спортивная зона. Ожидается, что именно новый фонтан станет точкой притяжение горожан.

Общая площадь благоустройства составила 25 818 квадратных метров, а озеленения - 17 730 квадратных метров. Кроме того, выполнили ремонт фонтана, установили малые архитектурные формы, высадили деревья и кустарники, установили 38 скамеек и 55 урн.

Напомним, что на Почаинском бульваре в Нижнем Новгороде появились две смотровые площадки. Так, теперь нижегородцы смогут любоваться видом на городской кремль и исторический центр столицы Приволжья.

А также, в нижегородском парке «Швейцария» протестировали новый сухой фонтан. Об сообщается в официальном аккаунте парка в Instagram. Так, новый фонтан установили на главной детской зоне, которая находится между Тобольскими казармами и остановкой «Улица Медицинская». Сейчас на месте ведутся пусконаладочные работы на водном объекте.

Кроме того, на центральном фасаде промышленного корпуса банка Рукавишниковых завершили реставрационные работы в рамках программы «Символы 800». Исторический облик здания вернули к 800-летию города.