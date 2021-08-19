Завершилась реставрация здания бывшей фабрики «Маяк» в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На центральном фасаде промышленного корпуса банка Рукавишниковых завершили реставрационные работы в рамках программы «Символы 800». Об этом сообщает заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

- Памятник архитектуры на Нижневолжской набережной, известный как бывшая фабрика «Маяк» – одно из самых знаковых зданий в Нижнем Новгороде. Оно долгое время пустовало, историческая плитка с фасада осыпалась, кирпич на некоторых участках был утрачен или крошился. Нужно было спасать объект культурного наследия, и нам удалось это сделать к юбилею города. Реставраторы провели сложную и кропотливую работу, чтобы вернуть памятнику исторический облик, – сообщил Олег Беркович.

Завершилась реставрация здания бывшей фабрики «Маяк» в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Реставрацией центрального фасада занимался ООО «Апекс»: выполнил вычинку кирпича, укрепил стены и заменил 30% дефектной плитки. Компания провела лабораторные изыскания при содействии научно-исследовательского центра при Русском музее в Санкт-Петербурге для того, чтобы изготовить уникальную похожую плитку.

Кроме того, специалисты восстановили штукатурку, лепной декор, металлические элементы пинаклей и утраченные элементы, а также отреставрировали старую плитку и усилили специальными составами, заполнили пустоты снаружи поверхность фасада. Сделано это было для того, чтобы она лучше держалась.

Завершилась реставрация здания бывшей фабрики «Маяк» в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Напомним, что в июне корреспондент «Комсомолки» понаблюдал за ходом работ.

Реставрация здания бывшей фабрики «Маяк» полным ходом идет в Нижнем Новгороде. На экскурсии 29 июня журналистам рассказали, какие работы уже завершены, а какие предстоит выполнить в здании. В целом, ко дню сдачи объекта в августе подрядчику необходимо выполнить фасадные работы, ремонт парадной лестницы и реставрацию зала на третьем этаже. Первый и второй этажи пока еще находятся в разработке, конкретных сроков по их завершению пока нет.

Как рассказал прораб ООО «АПЕКС» Александр Скудный, работы идут согласно графику. Сейчас на объекте работает 29 человек, но количество рабочих постоянно увеличивается.

А также, в ноябре 2020 года стало известно, что на реставрацию центрального фасада здания бывшей фабрики "Маяк" в Нижнем Новгороде объявили аукцион. Этот комплекс известен также как банк Рукавишниковых. Фасад бывшей фабрики "Маяк" отреставрируют за 50 млн рублей.

По документам заказчиком является ГБУК НО «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник». Принятие заявок на участие в аукционе действует до 13 ноября. Начальная стоимость контракта составит 50,35 миллионов рублей, которые будут выделены из областного бюджета.