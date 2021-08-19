В нижегородском парке «Швейцария» протестировали сухой фонтан Фото: @swisspark_nn

В нижегородском парке «Швейцария» протестировали новый сухой фонтан. Об сообщается в официальном аккаунте парка в Instagram.

Так, новый фонтан установили на главной детской зоне, которая находится между Тобольскими казармами и остановкой «Улица Медицинская». Сейчас на месте ведутся пусконаладочные работы на водном объекте.

Фонтан представляет собой открытый бассейн, из которого на уровне земли бьют водяные струи разной высоты. Некоторые из них даже достигают человеческого роста. Предполагается, что новый сухой фонтан очень понравится юным посетителям парка «Швейцария».

Напомним, что о строительстве сухого фонтана стало известно еще в 2020 году.

Недалеко от детской площадки в соответствии с новой концепцией планируется расположить сухой фонтан. Он должен стать всесезонным. Также большие изменения ожидают зону летнего кинотеатра.

- Здесь мы планируем установить стационарную сцену, - рассказывают разработчики. – В то время, когда трансляция на экране невозможна, здесь можно организовать проведение занятий по танцам или йоге.