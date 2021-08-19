Две смотровые площадки открылись на Почаинском бульваре в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба регионального Законодательного собрания

На Почаинском бульваре в Нижнем Новгороде появились две смотровые площадки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.

Так, теперь нижегородцы смогут любоваться видом на городской кремль и исторический центр столицы Приволжья.

В 2021 году начались работы на участке от улицы Добролюбова до Почаинской по бровке оврага, площадь благоустройства превышает 2,4 гектара. Сейчас здесь уже появились удобные дорожки, освещение, провели озеленение, обустроели две смотровые площадки с видом на Нижегородский кремль и центр города, детская, а также спортивная площадки. В сентябре также будет установлено оборудование для занятий разными видами спорта.

- Территория Почаины была заброшенной долгие годы, а теперь здесь появился замечательный бульвар для прогулок нижегородцев. Отсюда открываются прекрасные виды на наш Нижний Новгород, Кремль, храмы, историческую часть города. Я хочу поблагодарить Виктора Владимировича Клочая, который полностью организовал и профинансировал работы. Уверен, что самое главное желание и руководителей, и жителей, которое появится после 800-летия, – продолжить эту работу, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Он также поблагодарил президента ПАО «Русполимет» Виктора Клочая за участие в благоустройстве Нижнего Новгорода.

Напомним, что благоустройство ведётся за счет внебюджетных средств. Инвестором выступило ПАО «Русполимет». Это уже не первый проект, который поддержали кулебакские металлурги: ранее компания выступила основным благотворителем в восстановлении памятника федерального значения.