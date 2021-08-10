Известные российские музыканты выступят во всех районах на 800-летие Нижнего Новгорода

Празднование 800-летия Нижнего Новгорода пройдет на девяти площадках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Праздничные мероприятия в честь 800-летия Нижнего Новгорода 21 августа пройдут на девяти площадках - в каждом районе города выступят известные российские музыканты. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему событию.

- 800-летие – это праздник всего города, а не только исторического центра. Поэтому в этом году у нас будет девять площадок: главная сцена у Волжского пароходства и еще восемь сцен в каждом из районов города, в том числе на площади Минина. Звезды, которые выступят на главной сцене, после этого разъедутся на площадки в районы, - пояснил Олег Беркович, добавив, что каждая районная площадка будет включена в главное шоу с помощью телемоста.

По словам министра, в течение дня во всех районах города будет проходить множество событий: концерты, мастер-классы, лекции и прочее. Кульминацией праздника станет грандиозный салют в акватории Оки и Волги. Одновременно с ним фейерверки прогремят во всех районах Нижнего Новгорода. Трансляцию праздника будет вести Первый канал. Мероприятия продлятся до глубокой ночи, в связи с чем 21 августа будет продлена работа общественного транспорта.

Ранее сообщалось, какие артисты выступят в Нижнем Новгороде на 800-летие города.

КОНКРЕТНО

Районные площадки празднования 800-летия Нижнего Новгорода

Нижегородский район – площадь Минина

Сормовский район – стадион «Труд»

Автозаводский район – площадь Киселева

Ленинский район – площадь у кинотеатра «Россия»

Советский район – площадь Советская

Канавинский район – парк им. 1 Мая

Московский район – площадь у «Юности»

Приокский район – место празднования будет объявлено позже