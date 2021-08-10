Гала-шоу на 800-летие Нижнего Новгорода покажут на Первом канале

Гала-шоу по случаю 800-летия Нижнего Новгорода, которое состоится 21 августа, покажут в прямом эфире Первого канала. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 10 августа.

- Эфир на Первом канале начнется сразу после программы "Время" - трансляция будет вестись с небольшой задержкой по времени. Параллельно будет вестись трансляция в интернете, - уточнил Олег Беркович.

Напомним, праздничные мероприятия в честь юбилея Нижнего Новгорода начнутся 19 августа, а кульминацией торжеств станет грандиозное гала-шоу, которое состоится 21 августа на водной сцене около Речного вокзала. Режиссером шоу стал знаменитый постановщик Илья Авербух.