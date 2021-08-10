«Любэ», сестры Аверины и не только: Кто выступит в Нижнем Новгороде в честь 800-летия

Группа "Любэ" выступит на главной сцене шоу. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На праздничных мероприятиях в честь 800-летия Нижнего Новгорода, которые пройдут 21 августа, выступит целая плеяда российских звезд. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему гала-шоу «Начало нового».

По словам режиссера постановки Ильи Авербуха, основной костяк исполнителей составляют нижегородцы или люди, родившиеся в Нижегородской области.

- Многие герои шоу – люди с мировым именем. Я старался, чтобы в каждом номере были те, кто прославляет свой город, кем гордится страна, - рассказал Илья Авербух.

21 августа нижегородцы и гости города смогут насладиться выступлениями групп «Любэ», «Уматурман», Баста, «Моральный кодекс». Участие в мероприятиях примут также недавно вернувшиеся с Олимпиады гимнастки Аверины, пианист Даниил Трифонов, артисты нижегородского балета, Сергей Полунин, Баста, Федук, актриса Ирина Пегова, Наталья Водянова и другие знаменитости. Звезды будут выступать на девяти площадках в разных районах Нижнего Новгорода.

- Все номера, которые увидят зрители, подготовлены эксклюзивно для этого шоу, - добавил Илья Авербух.

Гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода покажут на Первом канале – прямая трансляция начнется сразу после программы «Время».

Ранее сообщалось, что 21 августа будет продлена работа общественного транспорта, поскольку праздничные мероприятия продлятся до глубокой ночи.

КОНКРЕТНО

Кто станет хедлайнерами районных площадок на 800-летие Нижнего Новгорода

Баста — площадь Минина и Пожарского, Нижегородский район

Feduk — стадион «Труд», Сормовский район

Леван Горозия (L’ONE) — площадь Киселева, Автозаводский район

Алексей Воробьев — площадь у кинотеатра «Россия», Ленинский район

Группа Uma2rman — площадь Советская, Советский район

Теона Дольникова — парк 1 Мая, Канавинский район