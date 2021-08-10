Общественный транспорт будет ходить до 3 часов ночи на 800-летие Нижнего Новгорода

Работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде в день празднования 800-летия города будет продлена до трех часов ночи. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович на пресс-конференции, посвященной предстоящим торжествам.

- Гулять будем до глубокой ночи, поэтому работа транспорта будет продлена, чтобы все нижегородцы и гости города смогли добраться домой. Сейчас идет проработка и согласование всех транспортных схем, - сообщил Олег Беркович.

Он также добавил, что информация о работе конкретных маршрутов 21 августа появится в ближайшие дни.

Напомним, гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода состоится 21 августа на водной сцене у Речного вокзала. Торжественные мероприятия начнутся в 20:21. По предварительной информации, условия допуска на праздник такие же, как и на фестиваль "Столица закатов": посмотреть шоу вживую смогут обладатели мультипассов, сертификатов о прививке от COVID, свежих ПЦР-тестов или актуальной справки о наличии антител.