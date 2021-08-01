Концерт Элджея в Нижнем Новгороде пройдёт 7 августа с ограничением 16+

Российский хип-хоп исполнитель Алексей Узенюк, более известный как Элджей, выступит на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 7 августа. Его концерт пройдёт с возрастным ограничением 16+. Об этом сообщает АНО "Центр 800" в своём официальном Instagram-аккаунте.

Выступление самого Эджея начнётся в 21:20, а до этого момента нижегородцы увидят на сцене в 19:00 – нижегородскую кавер-группу Black Ties и в 20:00 – Tonystarr.

Напомним, вчера на Нижневолжской набережной выступил обладатель "Грэмми" Иманбек. Это было его первое выступление в России – диджей также стал участником фестиваля "Столица закатов". По причине проведения фестиваля Нижневолжская набережная была перекрыта весь день 31 июля.

Ранее, 24 июля, в Нижнем Новгороде выступили Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы".

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