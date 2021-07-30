Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде 31июля 2021: программа и условия посещения

31 июля пройдет шестой день фестиваля "Столица закатов" Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Фестиваль «Столица закатов» продолжается в Нижнем Новгороде. В субботу, 31июля, на Нижневолжской набережной выступит звезда мирового масштаба, обладатель «Грэмми» Иманбек. На сегодняшний день его самой узнаваемой работой является ремикс на композицию Roses американского рэпера SAINt JHN, за который он и получил престижнейшую музыкальную награду. Это выступление станет первым для музыканта в нашей стране. Также нижегородцев ожидают выступления диджеев Going Deeper и Swanky Tunes, и, конечно же, незабываемые фейерверки.

Полная программа шестого дня фестиваля «Столица закатов» выглядит так:

19:00 — Going Deeper;

20:15 — Swanky Tunes;

21:30 — Иманбек.

После завершения выступления Иманбека, ориентировочно в 22:30стартует фейерверк от арт-студии «Пиромагия» из Костромы. Эти пиротехники в своей работе используют компьютерные программы, благодаря чему зрелище получается технически безупречным, а креативныйподход специалистов делает его еще и уникальным.

Правила посещения

К сожалению, фестиваль смогут посетить не все нижегородцы, а только те, кто сможет получить специальный браслет. Чтобы стать обладателем разового браслета-пропуска необходимо предоставить любой из перечисленных ниже документов:

- сертификат профилактической прививки от COVID-19 (qr-код с госуслуг);

- отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия — не более 3-х дней);

- отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия — не более 3-х дней);

- сертификат об иммунизации;

- результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия — не более 60 дней).

Для удобства получения пропусков на фестиваль будет развернуто несколько пунктов выдачи этих самых браслетов и несколько пунктов тестирования на коронавирус. Несовершеннолетних тестируют на коронавирус бесплатно. Добавим, условия получения браслетов аналогичны условиям получения «Мультипасса 800».

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