Нижневолжскую набережную перекроют на целый день 31 июля: Рассказываем, как будет ходить транспорт

Нижневолжскую набережную перекроют 31 июля. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижневолжскую набережную в Нижнем Новгороде перекроют на целый день 31 июля. Также будет приостановлено движение на площади Маркина и Благовещенской площади, сообщили в администрации города.

Дороги перекроют уже начиная с полуночи. Движение транспорта будет приостановлено на участке от улицы Широкой, то есть от самого Канавинского моста. В связи с этим на один день автобусы изменят привычные маршруты.

Напомним, 31 июля на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль "Столица закатов". Ранее "Комсомолка" публиковала программу мероприятия.

Улица будет закрыта от самого Канавинского моста. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Рассказываем, как будет ходить транспорт 31 июля в связи с перекрытием Нижневолжской набережной.

- движение автобусного маршрута А-5 организовать по Ильинской улице, улице Добролюбова, Зеленскому съезду в оба направления;

- автобусные маршруты А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут следовать в направлении площади Свободы – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, в направлении Канавинского моста – по улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

- движение автобусных маршрутов А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 и межмуниципального автобусного маршрута 304 будет организовано в направлении улицы Минина – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова, в направлении Канавинского моста – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

- автобусный маршрут А-45 проследует в направлении улицы Минина – по улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова, в направлении площади Горького – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького;

-автобусные маршруты А-71, А-95 проследуют по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице до остановки «Площадь Минина и Пожарского», в обратном направлении – от остановки «Площадь Минина и Пожарского» по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

-движение автобусного маршрута Т-87 будет сокращено до остановки «Стрелка».

В целях обеспечения транспортного обслуживания горожан 31 июля 2021 года от остановок «Благовещенская площадь» и «Стрелка» будут организованы дополнительные рейсы автобусов по маршрутам:

- А-1. пл. Лядова, пр.Гагарина, мкр. Щербинки, Новинки, Окский берег;

-А-19. пл.Минина, ул.Минина, ул.Белинского, ул.Полтавская, Высоково;

- А-26. пр.Гагарина, ул.Бекетова, ул. Ивлиева, мкр. Кузнечиха-2;

- А-41. ул.Горького, пл.Свободы, ул.Ванеева, мкр. Кузнечиха, мкр. Цветы;

- А-43. пл. Лядова, пр.Гагарина, а/в Щербинки;

- А-45. пл.Минина, ул.Минина, пл.Сенная, ул.Родионова, мкр. В.Печеры;

- А-61. пл.Свободы, ул.Ванеева, ул. Бринского, мкр. В.Печеры;

- А-40. пр.Ленина, ул.Веденяпина, Южное шоссе, мкр. Юг;

- А-43. пл.Ленина, Московский вокзал, ул.Долгополова;

- А-45. Московское ш., ул.Рябцева, ул.Чаадаева, 7 мкр. Сормова, ЗКПД-4;

- А-48. Московское ш., Лесной городок, мкр. Сортировочный;

- А-52. ул. Бетанкура, ул.Акимова, ул. Бурнаковская;

- А-58. пр.Ленина, ул.Дьяконова, пр.Октября, 52 квартал, ул.Космическая;

- А-64. мкр. Молитовский, ул. Памирская, ул.Дьяконова, мкр.Соцгород-2;

- А-64. мкр. Молитовский, ул. Памирская, ул.Дьяконова, мкр.Соцгород-2;

- А-71. ул.Коминтерна, Починки, 7 мкр. Сормова, Торфопредприятие;

- А-95. ул.Коминтерна, Починки, Копосово, ул.Ясная, ул.Дубравная.

Кроме того, до 23:00 будет продлена работа трамваев маршрута № 2 в оба направления и троллейбусов №9 и №31.