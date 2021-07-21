Обладатель "Грэмми" Иманбек выступит в Нижнем Новгороде 31 июля

Звезда мирового масштаба, обладатель "Грэмми" и премии "Лучший ремикс года" Иманбек выступит в Нижнем Новгороде 31 июля на фестивале "Столица закатов". Весь мир знает его как автора ремикса на трек Roses от SAINt JHN, ставшего хитом. А вот в России диджей выступит впервые. Шестой день фестиваля музыки и фейерверков "Столица закатов", где можно будет увидеть Иманбека, пройдёт также на Нижне-Волжской набережной.

В том числе на сцене "Столицы закатов" выступят:

19:00 — Going Deeper (российские диджеи, неоднократно выступавшие на главной сцене AFP и других мировых площадках);

20:15 — Swanky Tunes (самый популярный и титулованный российский диджейский коллектив);

21:30 — Иманбек.

Концерт завершится фейерверком от арт-студии "Пиромагия" из Костромы — участников и призёров многих российских фестивалей пиротехнических искусств.

В пресс-службе нижегородского правительства напоминают, что допуск на фестиваль "Столица закатов" происходит только при наличии "Мультипасс 800".

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