Мужчина погиб при ДТП с трактором в Починковском районе

Мужчина погиб в результате столкновения автомобиля с трактором в Починковском районе Нижегородской области сегодня, 25 июля. ДТП случилось на 211 километре трассы Р-158 "Нижний Новгород – Саратов". Данными о трагедии поделились в ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 08:30. Сотрудники МЧС незамедлительно выехали на место – к посёлку Ужовка в Починсковском муниципальном округе. Участниками аварии стали автомобили ВАЗ 2114 и трактор. К сожалению, водитель ВАЗ 1981 года рождения погиб.

К сожалению, этот день отметился тремя смертельными ДТП в Нижегородском регионе.

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