До 15 лет лишения свободы грозит нетрезвому виновнику ДТП в Городецком районе, где погибли двое. ФОТО: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Виновнику смертельного ДТП в Городецком районе Нижегородской области грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Напомним, трагедия произошла сегодня, 25 июля, недалеко от дамбы на Нижегородской ГЭС. На 47 километре трассы "Линда-Городец-Заволжье" водитель "Volkswagen Passat" не выдержал безопасную дистанцию и въехал в "Nissan QASHQAI", который следовал впереди. Вследствие чего Nissan вылетел на встречную полосу и влобовую столкнулся с каретой скорой помощи. В результате водить и пассажир Nissan (мужчина и женщина 1969 года рождения) скончались.

В дальнейшем ГУ МВД региона подтвердило информацию о четырёх пострадавших в карете скорой помощи. Их госпитализировали в Балахнинскую ЦРБ.

Водитель "Volkswagen Passat" 1980 года рождения отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался.

В отношении водителя Volkswagen возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, совершённом лицом в состоянии опьянения. В том числе на него составлен административный материал по статье об отказе прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Предполагаемому виновнику ДТП грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!