Мужчина погиб в горящем автомобиле в Дзержинске 25 июля

Мужчина погиб в горящем автомобиле в Дзержинске Нижегородской области 25 июля, предположительно не сумев выбраться. Жуткая трагедия произошла на проспекте Чкалова. Данными о случившемся поделились в экстренных службах региона.

По предварительной информации нижегородских ГУ МВД и ГУ МЧС, водитель автомобиля "Ford" не справился с управлением и столкнулся со стелой на проспекте Чкалова в Дзержинске, у дома № 61. В результате столкновения легковой автомобиль воспламенился, а водитель 1994 года рождения погиб. В дальнейшем был ликвидирован пожар на площади 4 квадратных метра.

На месте работали экстренные службы, устанавливая детали происшествия.

На канале "Нижний №1" передали слова очевидцев трагедии: автомобиль летел со скоростью около 120 километров в час по участку кругового движения. А также разместили видео с места гибели мужчины.

К сожалению, этот день отметился смертельными ДТП в Нижегородском регионе.

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