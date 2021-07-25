Два человека погибли в результате ДТП со скорой помощью в Городецком районе. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два человека погибли в ДТП в Городецком районе Нижегородского региона сегодня ночью, 25 июля. Трагедия случилась на 53 километре трассы "Линда-Городец-Заволжье", возле дамбы. Данными о происшествии поделились в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, ДТП случилось в два часа ночи 25 июля. Участниками аварии стали три автомобиля: "Volkswagen Passat", "Nissan QASHQAI" и "скорая помощь". Изначально водитель Volkswagen столкнулся с Nissan, который двигался в попутном направлении. Вследствие чего Nissan вылетел на встречную полосу, где задел движущуюся на него карету скорой помощи.

Семерых пострадавших госпитализировали в Балахнинскую ЦРБ. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

По предварительной информации от ГУ МЧС региона, пострадали семь человек, детей среди них нет. Погибли двое из "Nissan QASHQAI" – мужчина 1969 года рождения и женщина 1969 года рождения.

Пострадавших госпитализировали в Балахнинскую ЦРБ.

Полиция устанавливает все детали происшествия, на месте работают экстренные службы.

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