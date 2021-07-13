Коллективный иммунитет нижегородцев достиг 41-42%

Коллективный иммунитет нижегородцев к COVID-19 составляет на сегодняшний день 41-42%. В течение месяца этот показатель вырос примерно на 10%, как сообщили в NewsNN со ссылкой на замгубернатора региона, министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.

По его словам, победить пандемию в регионе возможно будет только при уровне коллективного иммунитета не ниже 80%. Достичь такого показателя возможно только благодаря вакцинации.

— Сейчас важно привить как можно больше людей, то есть сделать искусственный иммунитет. Он лучше, чем естественный, когда люди болеют самостоятельно, — отметил глава Минздрава.

Он также затронул вопрос выхода Нижегородской области на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом ранее заявил губернатор Глеб Никитин.

— Последние три недели был подъём [числа заражённых]. Сейчас максимум две недели будет плато, а потом начнётся снижение, — уверен Давид Валерьевич.

Министр отметил, что третья волна ковида оказалась интенсивнее второй:

— Число заболевших тогда и сейчас практически одинаковое, но тяжёлых пациентов стало больше. Во вторую волну их было 10-12%, в третью — 20-25%. Более агрессивный вирус, больше последствий после себя оставляет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!