Коллективный иммунитет нижегородцев достиг 41-42%

Коллективный иммунитет нижегородцев к COVID-19 составляет на сегодняшний день 41-42%. В течение месяца этот показатель вырос примерно на 10%, как сообщили в NewsNN со ссылкой на замгубернатора региона, министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.
По его словам, победить пандемию в регионе возможно будет только при уровне коллективного иммунитета не ниже 80%. Достичь такого показателя возможно только благодаря вакцинации.
— Сейчас важно привить как можно больше людей, то есть сделать искусственный иммунитет. Он лучше, чем естественный, когда люди болеют самостоятельно, — отметил глава Минздрава.
Он также затронул вопрос выхода Нижегородской области на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом ранее заявил губернатор Глеб Никитин.
— Последние три недели был подъём [числа заражённых]. Сейчас максимум две недели будет плато, а потом начнётся снижение, — уверен Давид Валерьевич.
Министр отметил, что третья волна ковида оказалась интенсивнее второй:
— Число заболевших тогда и сейчас практически одинаковое, но тяжёлых пациентов стало больше. Во вторую волну их было 10-12%, в третью — 20-25%. Более агрессивный вирус, больше последствий после себя оставляет.
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