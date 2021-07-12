Глеб Никитин: Нижегородская область вышла на плато по COVID-19

Нижегородская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин. Он отметил, что с 9 июля суточное число новых заражённых держится в пределах 525-527 человек.

– Мне хочется поблагодарить всех жителей региона, ответственно относящихся к своему здоровью и соблюдающих меры безопасности, – обратился к нижегородцам глава региона. – Мы видим, что набранные темпы вакцинации уже начинают оказывать влияние на ситуацию. Даже в тех случаях, когда спустя какое-то время после вакцинации у человека всё же выявляют вирус, болезнь протекает в лёгкой форме и без серьёзных последствий. Это серьёзно облегчает работу медиков.

По словам Глеба Никитина, 9-12 июля зафиксировано снижение госпитализаций пациентов с COVID-19. Свободный коечный фонд составляет на сегодня 24%.

– Ситуация пока продолжает оставаться крайне сложной. Огромная нагрузка легла на систему здравоохранения. Вместе с этим нам важно сохранить необходимый уровень экономической активности, минимизировать негативные последствия для бизнеса. Только общими усилиями можно переломить ход пандемии, – напомнил Глеб Никитин.

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