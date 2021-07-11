Двое мужчин утонули в Нижегородской области 11 июля
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Сегодня, 11 июля, в Нижегородской области утонули двое мужчин. Трагедии произошли в Гагинском районе региона и в черте Нижнего Новгорода. Данными о случившемся поделились в областном ГУ МЧС.
По информации ведомства, в 11:25 в дежурную часть поступило сообщение о происшествии на воде в Сормовском районе Нижнего Новгорода, на озере "Силикатное". Незамедлительно спасатели выехали по адресу. В месте, не оборудованном для купания, водолазная группа АСО МКУ "Управление ГОЧС г. Н. Новгорода" извлекла тело погибшего мужчины. Его передали полиции, личность пока устанавливается, как и обстоятельства гибели.
В 12:30 поступило сообщение о происшествии на озере "Моховое" в районе села Гагино Гагинского района. Аналогичным образом в месте, не оборудованном для купания, полиция извлекла из воды тело погибшего мужчины 1982 года рождения. Обстоятельства трагедии будут установлены.
Редакция "Комсомольской правды – Нижний Новгород" выражает соболезнования семьям и близким погибших.
А также напоминает о необходимости сохранять предельную осторожность на воде! Купаться в местах, не оборудованных для этого, крайне нежелательно. Подобные случаи гибели в регионе стали практически ежедневными.
Вчера, 10 июля, в Нижегородской области утонули четыре человека:
Ещё двое мужчин утонуло в Нижегородской области 10 июля
Оба происшествия на воде произошли в Володарском районе региона (подробнее)
Мужчина утонул в озере "Больничное" в Канавинском районе Нижнего Новгорода
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Обстоятельства происшествия устанавливаются (подробнее)
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