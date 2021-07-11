Ещё двое мужчин утонуло в Нижегородской области 10 июля

Стало известно об ещё двух мужчинах, погибших 10 июля на воде в Нижегородской области. Они утонули в Володарском районе региона. Данными о трагедии поделились в областном ГУ МЧС.

По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 21:10 вчера, 10 июля. В двух местах, не оборудованных для купания, местные жители обнаружили тела утонувших. Одно из них было найдено в акватории реки Лух, в районе рабочего посёлка Фролищи Володарского района, а второе – в озере "Чинарик" около посёлка Мулино того же района.

Погибшими оказались мужчины 1980 и 1995 годов рождения. Их тела были переданы в полицию. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели.

Редакция "Комсомольской правды – Нижний Новгород" выражает соболезнования семьям и близким погибших.

Напомним, вчера мы сообщали о двух других происшествиях на воде, закончившихся трагично. Один мужчина утонул в Канавинском районе Нижнего Новгорода, второй – в Пильнинском районе региона.

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