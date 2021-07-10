Мужчина погиб, съехав на машине в реку Пьяну в Нижегородской области

В третьем часу дня, 10 июля, мужчина съехал на автомобиле в реку Пьяну, с берега у села Можаров Майдан Пильнинского района Нижегородской области. К сожаление, машина затонула и водитель погиб. По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 14:50.

Позднее была установлена личность мужчины, находившегося за рулём – им оказался житель региона 1950 года рождения. Съезд в реку он совершил на автомобиле "Рено Логан". При получении сообщения о ЧП на место незамедлительно выехали сотрудники МЧС в составе трёх человек и одной единицы техники, а также сотрудники ГИБДД , но спасти мужчину не удалось.

Обстоятельства случившегося выясняются, какие-либо другие подробности не сообщаются.

Редакция "Комсомольской правды" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родственникам и друзьям погибшего.

Ранее мы рассказывали о другом происшествии на воде, случившемся сегодня. К сожалению, оно также закончилось трагедией. В озере "Больничное" Канавинского района Нижнего Новгорода утонул мужчина 1988 года рождения.

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