Мужчина утонул в озере "Больничное" в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Сегодня, 10 июля, в озере "Больничное" Канавинского района Нижнего Новгорода утонул мужчина. Его тело было извлечено из воды в месте, не оборудованном для купания. Данными на этот счёт поделились в ГУ МЧС России по Нижегородскому региону.

По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть сегодня в 12:20. Спасатели незамедлительно выехали по адресу. Спасти мужчину не удалось. Из воды тело извлекла водолазная группа АСО МКУ "Управление ГОЧС г. Н. Новгорода". В дальнейшем его передали полиции.

Утонувшим оказался мужчина 1988 года рождения.

Обстоятельства гибели устанавливаются.

Редакция "Комсомольской правды" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родственникам и друзьям погибшего.

Ранее мы рассказывали о другом происшествии на воде, случившемся сегодня. К сожалению, оно также закончилось трагедией. На реке Пьяна Пильнинского района Нижегородской области утонул мужчина 1950 года рождения.

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