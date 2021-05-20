Жильцам взорвавшегося дома на Краснодонцев предложат компенсацию за оставшееся в квартирах имущество

Так выглядит дом №17 по улице Краснодонцев после взрыва бытового газа. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Жителям дома №17 по улице Краснодонцев, где летом 2020 года произошел взрыв бытового газа, предложат компенсацию за оставшееся в квартирах имущество. Этот вопрос обсуждали депутаты на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода 19 мая.

Напомним, взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме на Автозаводе произошел ранним утром 11 июля. Эпицентр взрыва находился на шестом этаже, и только чудом никто не погиб. Жильцов расселили, а дом признали аварийным – его должны снести до 2023 года. В итоге люди почти год вынуждены жить по съемным квартирам, ожидая решения властей. В течение 2020 года администрация Автозаводского района организовывала возможность жильцам дома забрать свои вещи – все, кто могли, это сделали. Однако остается несколько десятков квартир, расположенных радом с эпицентром взрыва, доступ в которые возможен только после проведения контраварийных мероприятий.

По словам директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрия Горбунова, на эти меры необходимо почти 18 млн рублей.

«С жителями будет решаться вопрос о возможной выплате компенсаций вместо проведения строительно-монтажных контраварийных работ», - заявил Дмитрий Горбунов.

По итогам обсуждения было принято решение направить обращение от постоянной комиссии по городскому хозяйству в адрес депутатов Государственной Думы ФС РФ от Нижегородской области, а также в министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области и администрацию Нижнего Новгорода по вопросу скорейшего решения проблемы жильцов дома на Краснодонцев, 17.