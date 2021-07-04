Еще 50 тысяч доз вакцины поставят в Нижегородскую область

В ближайшие дни в Нижегородскую область поставят 50 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Глеб Никитин на своей странице в Instagram.

К главе региона обращаются много нижегородцев, в день в комментарии в Instagram поступают десятки сообщений. В основном, сейчас люди жалуются на отсутствие вакцины.

- Подскажите пожалуйста, почему в Нижнем Новгороде нет возможности записаться на прививку? В больницах вакцин нет, в мобильном пункте вакцинации ограниченное количество доз и сказали, что даже очередь можно не занимать. Это при том что многие люди обязаны привиться, иначе будут отстранён от работы. Как можно осуществить приказ о вакцинации?, — написал в комментариях нижегородец.

По словам главы Нижегородской области, в некоторых пунктах вакцинации препарат действительно закончился. В ближайшие дни в области ожидают поставку 50 тысячи доз вакцины.

- Как только пункт получит дозы, вашу дочь пригласят, очередь не теряется. Мы ждём сегодня-завтра новую партию, - ответил Глеб Никитин.

Напомним, что уже 515 тысяч нижегородцев сделали прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Число желающих пройти вакцинацию увеличилось настолько, что в некоторых точках приёма вакцина есть только в ограниченном количестве.